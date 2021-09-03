Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı. Aziz Yıldırım döneminde Valbuena ile birlikte gelen Dirar'ın sözleşmesi sürekli tartışma konusu olmuştu. Bu sürünceme en sonunda ayrılıkla sonuçlandı.

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Ersun Yanal döneminde sol beke geçen Dirar, ligin ilk haftaları gösterdiği iyi performans sonrasında sözleşmeyi kapmıştı. O dönem 33 yaşında olan futbolcu, adeta Fenerbahçe'ye yük yarattı. Dirar dosyası Kasımpaşa'ya gitmesiyle tamamen kapandı.