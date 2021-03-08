Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
Süper Lig'de 29. haftanın kapanış akşamında Fenerbahçe, zorlu Konyaspor deplasmanında 3-0'lık skorla 3 puana ulaştı.
SPOR 08.03.2021, 21:02
İlk yarıda müthiş bir futbol sergileyen Kanarya, 29'da Szalai, 32'de de Osayi Samuel ile golleri buldu. İkinci yarı tamamen Konyaspor üstünlüğüyle geçerken 90. dakikada Sehiç'in elinden kaçırdığı topu boş kaleye gönderen Serdar Aziz maçın skorunu belirledi. Skubic'le çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas da 83. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
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