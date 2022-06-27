Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yönetim yeni bir hamleye hazırlanıyor. Daha önce tüm kapıları kapattığı yıldız futbolcuyu dinleme kararı alan Ali Koç ve kurmayları, Mesut Özil'in kulüpteki son durumunu netleştirecek.
SPOR 27.06.2022, 09:45
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Jorge Jesus da bu kararın devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunmasına rağmen, sarı-lacivertli yönetim tüm kapıları kapattığı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelme kararı aldı.
MESUT ÖZİL'İ DİNLEME KARARI ALDILAR
Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertli idarecilerin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası, Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON 11 KEZ SKORA KATKI VERDİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 2 asist yaptı.
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