Fenerbahçe'den Transfer Haberi!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane bugün İstanbul'a geliyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TANNANE İLE HER KONUDA ANLAŞTI

Vitesse'de oynayan Fas asıllı Hollandalı Oussama Tannane ile geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe'nin transfer için görüşme yapacağı Faslı yıldız Oussame Tannane İstanbul'a doğru yola çıktı

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