Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp!

Süper Lig’in 38. haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma 0-0’lık skorla sona erdi.

Maça iki takım da dengeli başladı. Taraflar zaman zaman tehlikeli ataklar gerçekleştirirken; Salih Uçan'ın, 23. dakikadaki sert vuruşunda top direkten döndü. 28. dakikada Valencia, ceza sahısı içerisinde yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce penaltı noktasını gösterdi, ardından VAR uyarısı sonrası kararını iptal etti.







GÖKHAN GÖNÜL KIZARDI



43. dakikada Gökhan Gönül, Alanyasporlu Davidson'u ceza sahasına girerken düşürdü. Hakem kırmızı kartını Gökhan Gönül'e gösterdi.

İkinci yarıya Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş-Luiz Gustavo değişikliğiyle başladı. Alanyaspor, rakibinin de 10 kişi kalmasından yararlanarak tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Fenerbahçe, daha kontrollü bir oyun sergilemesine karşın ev sahibi ekibin ikinci yarıda da 2 şutu direkten döndü ve maç da 0-0 sona erdi.







Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 57, Fenerbahçe ise 73 yaptı. Fenerbahçe, ikinciliğe yükselmesine karşın lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor'u konuk edecekken, Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.





EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİNDE 6. MAÇTA 2. KAYIP

Emre Belözoğlu'nun gelişinin ardından galibiyetlerle dikkat çeken Fenerbahçe, 6. maçta 2. kez puan kaybetti. Sarı Lacivertliler, Emre Belözoğlu ile Denizlispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-1, Başakşehir'i 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.





AYTEMİZ ALANYASPOR 0-0 FENERBAHÇE



STAT: Bahçeşehir Okulları



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara



AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan (Dk. 71 Efkan), Efecan (Dk. 81 Damian), Salih (Dk. 86 Umut), Davidson (Dk. 86 Tayfur), Mustafa (Dk. 80 Adam)



FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner (Dk. 90+2 Novak), Ozan, Sosa, Mert Hakan (Dk. 46. Gustavo), Mesut Özil (Dk.64 Osai Samuel), Pelkas (Dk. 80 Sinan), Valencia (Dk. 90+2 Marcel Tisserand)



SARI KARTLAR: Tzavellas, Berkay, Efkan (Aytemiz Alanyaspor)



KIRMIZI KART: Dk.43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)