Fenerbahçe, Diego Rossi'yi açıkladı
Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Uruguaylı oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek için yarın İstanbul'da olacağı ifade edildi.
SPOR 31.08.2021, 09:43
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır.
Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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