Fenerbahçe, evinde 3 puan aldı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golleri Vedat Muriç ve Ozan Tufan’dan (2) gelirken, konuk ekibin gollerini ise Youssouf ile Donald kaydetti.
SPOR 28.06.2020, 01:02
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üper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini 70. dakikada Vedat Muriç, 90 ve 90+6 dakikada Ozan Tufan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Donald'dan geldi.
Sarı-lacivertliler, sarı kart gören Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre 65'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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