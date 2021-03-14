Fenerbahçe evinde lig sonuncusuna yenildi!

35'te Novak'la golü bulan Kanarya'nın üstünlüğü 4 dakika sürdü. 39'da Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Başkent ekibi, 63'te Ayite'nin golüyle zafere uzandı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Yeni hocası Özcan Bizati ile çıktığı ilk maçtan galibiyet ayrılan ve 11 maçlık hasrete son veren Gençlerbirliği ise altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.



Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada düşme potasında bulunan rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, şok bir mağlubiyet aldı. Ülker Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Kanarta, 35'te Novak'la golü buldu, üstünlüğü 4 dakika sürdü. 39'da Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Gençlerbirliği, 63'te Ayite ile sonuca gitti.

Sahadan 2-1 galip ayrılan ve yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Başkent ekibi, 11 maçlık galibiyet hasretine Kadıköy'de son verdi. Puanını 24'e çıkaran Kırmızı Siyahlı ekip, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan, iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe ise 58 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Kanarya, Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı.