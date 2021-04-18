Fenerbahçe fırsatı geri çevirmedi!

Medipol Başakşehir'le Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Medipol Başakşehir, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti: 1-0. Golden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 57. dakikada Pelkas'ın golüyle öne geçti: 1-2. Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Medipol Başakşehir'de Visca'nın 88. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmeyen Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 69'a çıkardı ve siyah-beyazlı ekiple aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Ligde düşme hattında yer alan Medipol Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek haftayı bay geçecek. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Gulbrandsen), Crivelli (D. 66 Chadli)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Gustavo), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Valencia (Dk. 85 Thiam)

Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 60 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Valencia, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 38 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)