Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları da sona ermek üzere.

EL SIKIŞILDI

Sarı-lacivertliler Roma ile sözleşmesi biten Paulo Fonseca ile el sıkıştı.

Tüm şartlarda anlaşılmasının ardından Portekizli hocanın kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

TARZI VE TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Napoli ve Manchester City'nin olduğu gruptan çıkarsak basın toplantısına 'zorro' kostümüyle gelirim diyen Fonseca, Manchester City'i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından sözünde durarak toplantıya Zorro kostümüyle gelmişti.

Basın toplantısında konuşan Fonseca, “Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık.” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI

Fonseca kariyerinde daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi önemli takımları çalıştırdı.