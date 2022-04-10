Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti

1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de dev derbi başladı.

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc'ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson'u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Babel'in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

45' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

49' İrfan Can sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Crespo'nun yükselttiği topu Babel uzaklaştırdı.

54' Sol kanattan hızlı atağa çıkan Mert Hakan, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

56' Mert Hakan, hakemin kararına gösterdiği şiddetli itirazlar sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Mert Hakan Yandas

58' Babel'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Pozisyonun bitiminde Gomis'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

60' İrfan Can sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

62' İrfan Can, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Irfan Can Kahveci

68' GOL! Serdar Dursun skoru 2-0 yaptı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan içeri ortasında ceza sahasında Zajc, topu yükseltti. Arka direkte koşusunu sürdüren Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Serdar Dursun

77' Mert Hakan'ın ceza sahasının sağında yaptığı vuruşta Muslera topun ağlara gitmesine izin vermedi.

83' Halil'in sol çaprazdan içeri ortasında ceza sahasındaki Gomis topa yetişemedi ve top dışarı çıktı.

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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis.