Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de dev derbi başladı.
4' Rossi ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Marcao'nun ayak koyduğu top kornere çıktı.
5' Sağ tarafta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Ferdi ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
8' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.
12' Berkan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında top, Gomis'e ulaşmadan Min-Jae araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
16' Min-Jae savunma arkasına sarkan İrfan Can'a uzun bir top gönderdi. İrfan Can'ın yetişemediği top doğrudan auta çıktı.
18' İrfan Can'ın araya uzun pasında savunma arkasına sarkan Osayi'yi düşündü. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
26' GOL! GOL! Miha Zajc, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Osayi'nin ceza sahasının sağında verdiği pasta topa buluşan Miha Zajc'ın temiz vuruşunda top ağlara gitti.
30' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem çalımlarla penaltı noktasının gerisine kadar indi. Kerem'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
34' Cicaladu'nun ceza yayının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
36' Ani gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Osayi'nin çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanında auta gitti.
42' Savunma arkasına sarkan Cicaldau'ya gönderilen uzun topta Altay kalesini terk ederek topa sahip oldu.
45' İrfan Can sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Baraja çarpan top kornere çıktı.
45' Galatasaray'da Babel sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Babel
45' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.
45'İlk yarı sona erdi
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İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis.
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