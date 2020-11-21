Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı

Süper Lig'de 9. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

5 GOLLÜ RESİTAL

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Hakan Yandaş, 38 ve 69. dakikada Diego Perotti, 47. dakikada Jose Sosa, 72. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Dimitrios Pelkas ise iki asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ve Mbwana Smaatta'nın birer topu da direkten döndü. Gençlerbirliği'nin tek golü 31. dakikada Diego Angelo'dan geldi.

Fenerbahçe geçen sezonun 14. haftasındaki Gençlerbirliği maçından (5-2) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında 5 golü yine Ankara ekibine attı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

EROL BULUT'UN 100. MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı. Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi.

Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı.

Öte yandan karşılaşmadan önce sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde sportif direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Ozan Tufan ve Luis Gustavo, Erol Bulut'a 100. maç hatırası için arkasında "100" yazan Fenerbahçe forması hediye etti.