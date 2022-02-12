Fenerbahçe Giresun'da geriden gelip kazandı

2. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasıyla topla buluşan Chiquinho ceza yayı üzerinden çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

8. dakikadaki Miha Zajc'in ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan Sergio'nun ortasında arka direkte Chiquinho meşin yuvarlağı müsait durumdaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.

23. dakikada Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Traore'nin gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

30. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında seken topu takip eden Suleymanov'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay'da kaldı.

53. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas kendi sahasından alarak taşıdığı topu ceza alanına girip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Szalai kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in kestiği ortaya arka direkte Suleymanov kafayı vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada Pelkas'ın pasına hareketlenen Valencia, ceza alanına girmek üzereyken Alexis Perez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük, Perez'i direkt kırmızı kartla oyundan attı.

86. dakikada Valencia'nın pasında Berisha'ya topal buluştu, Berisha'nın vuruşu auta gitti.

90+2'de ceza sahası dışında topla buluşan Valencia'nın kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay, Mert Güzenge

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich (Sergen dk. 84 ?), Traore (Muhammed dk. 60), Flavio, Serginho (Balde dk. 60), Diabate, Chiquinho, Umut (Suleymanov dk. 19)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Douglas, Hayrullah, Fatih,

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, Osayi- Samuel (Burak Kapacak dk. 87 ?), Zajc (Pelkas dk. 46), Mert Hakan, Rossi (Serdar Dursun dk. 46 (Berisha dk. 56)), Valencia (Arda dk. 90+6 ?)

Yedekler: Berke, Osman, Serdar Aziz, Tisserand, Çağatay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Francisco (dk. 2) (Giresunspor), Valencia (dk. 30), Pelkas (dk. 54) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Perez (dk. 82) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Szalai, Altay, Mert Hakan, Ferdi (Fenerbahçe), Chiquinho, Zeki Yavru (Giresunspor)