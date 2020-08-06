Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi biten sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin transferi açıkladığı paylaşımda, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder" ifadelerine yer verildi. Gökhan Gönül ise "Sevgi Limit Tanımaz" biz Fenerbahçe'yiz" ifadelerini kullandı.

"YUVANA HOŞ GELDİN GÖKHAN"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz.

Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!

Gökhan: "UĞRUNA KANIMI AKITTIĞIM FORMA İÇİN GERİ DÖNÜYORUM"

Gökhan Gönül, transferinin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül "Ailesinden biraz uzak kalmış ama yuvasına dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek inanın çok zor. Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanladığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, başkan Ali Koç'a, yönetime ve Emre Belözoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çok fazla da şey söylemek istemiyorum. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz, paylaşırız. "Bern Gökhan Gönül olarak uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum. Allah nasip ederse inşallah jübilemi Fenerbahçe'de yaparım. Ama ben oraya jübile yapmaya değil kazanılacak kupalara katkı vermek için geliyorum" dedi.