Fenerbahçe hata yapmadı! 1-0

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertliler hata yapmadı ve Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kanarya 3 puanla birlikte Galatasaray'ın 1 puan önüne geçti ve ikinciliğe yükseldi. Konuk ekip ise bu sonucun ardından son sırada kaldı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.