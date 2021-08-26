Fenerbahçe, Hidemasa Morita için Santa Clara'ya resmi teklif yaptı

Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun kulübüne resmi teklif yaptı. Daha önce ismi hiç gündemde geçmeyen bu futbolcunun, Türk ve Portekiz medyasında Fenerbahçe'ye gideceği yazılıyor.

SPOR 26.08.2021, 13:07
Fenerbahçe, Hidemasa Morita için Santa Clara'ya resmi teklif yaptı

Fenerbahçe, merkezde ve ön liberoda oynayan 26 yaşındaki Japon yıldız için kulübü Santa Clara'nın kapasını çaldı. Maliyeti nedeniyle Moussa Sissoko transferinden vazgeçen Fenerbahçe'nin Morita konusunda somut adımlar attığı öğrenildi.

RESMİ TEKLİF

Gazeteceği Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Morita için Santa Clara için resmi teklif yaptığını yazdı. Türk ve Portekiz medyasında da somut adımları atıldığı haberi yankılanıyor.

NASIL BİR FUTBOLCU?

Morita, orta saha merkez, ön libero ve sağ bek olarak da görev yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hırslı ve enerjisi yüksek bir futbolcu, takımını hızlı hücuma taşıyor. Profesyonel kariyerinde Kawasaki Frontale ve Santa Clara formaları giyen Morita, 137 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandıran Japon futbolcu, 7 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı görmeyen 26 yaşındaki oyuncu, 12 kez sarardı.

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