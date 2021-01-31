Fenerbahçe İrfan Can transferini bitirdi!
İrfan Can Kahveci'nin transferi nedeniyle Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Başakşehir'de bir gelişme daha yaşandı. Son dönemde kadroda yer bulamayan Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla Başakşehir kulüp binasına geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini tamamladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Başakşehir takımından İrfan Can Kahveci'nin transferi nedeniyle Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Başakşehir'de bir flaş gelişme daha yaşandı.
Son dönemde Fenerbahçe'de yer bulamayan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla Başakşehir kulüp binasına geldiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini tamamladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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