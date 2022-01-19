Fenerbahçe Kartal'la ilk galibiyetini aldı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
14' Thaciano'nun kendi sahasından verdiği ara pasta defansın arkasına sarkan Rayan'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
26' Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.
37' Jose Sosa'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci pasını kale önünde bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'dan seken topu alan İrfan Can'ın altıpasın sağından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
60' Osayi'ye faul yapan Ceyhun sarı kart gördü.Sarı Kart - Ceyhun Gülselam
72' GOL! Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.Gol - Serdar Dursun
82' Thaciano sarı kart gören isim.Sarı Kart - Thaciano
--------------------
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Jose Sosa, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun
Yedekler: Bartu Kulbilge, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Altay: Lis, Tolga Ünlü, Eric Björkander, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Karamoko Bamba, Marco Paixao, Nurettin Küçükdeniz, Khaly Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares (Altay)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Beşiktaş
|22
|35
|4. Hatayspor
|21
|35
|5. Başakşehir
|20
|34
|6. Adana Demirspor
|22
|34
|7. Fenerbahçe
|21
|33
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|22
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11