Fenerbahçe Kasımpaşa'ya 3 attı!
Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 14. ve 45+1. dakikalarda Thiam'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise 17. haftayı bay geçecek.
Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk. 62 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 46 Varga), Hodzic
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Sosa), Valencia (Dk. 74 Samatta), Pelkas, Sinan Gümüş (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 79 Cisse)
Goller: Dk. 14 ve 45+1 Thiam, Dk. 86 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 54 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 64 Sadiku, Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa)
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