Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!
SPOR 30.01.2021, 20:59
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 1-0 kazandı.
İlk yarıda topa daha çok sahip olan taraf olan Fenerbahçe, 45. dakikada Valencia'nın frikikten attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuça puanını 45'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise aynı haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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