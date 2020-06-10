Fenerbahçe Mauricio Isla ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmi siteden duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Resmi siteden yapılan açıklama:
Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.
Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.
Isla'dan Fenerbahçe'ye veda:
"Fenerbahçe gibi muhteşem kulüpte yıl geçirdim. Bundan sonra tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum. Bu muhteşem taraftarı asla unutmayacağım. Her zaman kalbimdesiniz."
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