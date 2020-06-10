Fenerbahçe Mauricio Isla ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Resmi siteden yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Isla'dan Fenerbahçe'ye veda:

"Fenerbahçe gibi muhteşem kulüpte yıl geçirdim. Bundan sonra tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum. Bu muhteşem taraftarı asla unutmayacağım. Her zaman kalbimdesiniz."