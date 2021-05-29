Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki bazı muhtemel rakipleri belli oldu. Şu ana dek Fenerbahçe dahil 6 takım kesinleşti. Bu takımlar Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz. Şampiyonlar Ligi elemelerinden ve Avrupa Ligi ön elemesi üçüncü turundan gelecek takımların ardından kuralar çekilecek.
SPOR 29.05.2021, 12:29
Fenerbahçe, play-off turundan itibaren katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak. Şimdiye dek Sarı-Lacivertliler ile 5 takım daha kesinleşti. Bunlar Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz.Şampiyonlar Ligi 3. turunda elenen 6 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. turu geçecek 8 takım da play-off turuna katılacak. Elemelerden gelecek takımlar ve katsayılarına göre seribaşı takımlar netleşecek.
HEDEF GRUPLARA KALMAK
Ligde bu sezonu üçüncü tamamlayan Sarı-Lacivertliler, şampiyon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe, bu sezon play-off'tan gruplara yükselip, ekonomik olarak da rahatlamak istiyor.
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