Fenerbahçe'nin büyük hasreti! Tam 6 yıl...

Fenerbahçe, 2014'ten bu yana süren kupa özlemine 2020'de de son veremedi. Sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarını buruk geçirdi.

SPOR 30.12.2020, 12:32
Fenerbahçe'nin büyük hasreti! Tam 6 yıl...

Kulübün müzesine 6 yılı aşkın süredir kupa getiremeyen Fenerbahçe Futbol Takımı, son şampiyonluğunu ise 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanarak elde etmişti.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere tamamlanan müsabakada ezeli rakibi Galatasaray'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-2013'te müzesine götürmüştü.

39 maçta 19 galibiyet

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020 yılında çıktığı 39 resmi maçta 19 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, bu yıl Süper Lig'de 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 karşılaşma oynadı.

Bu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 7'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, 2020'de yaptığı maçlarda yüzde 48,7 galibiyet oranı yakaladı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.

19 futbolcu transfer edildi

Fenerbahçe, 2020 yılında 19 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon ara transfer döneminde harcama limitleri nedeniyle sadece bir oyuncuyu renklerine bağlayabilen sarı-lacivertliler, 2020-2021'de ise uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek amacıyla kadrosunu büyük oranda değiştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azalması ve Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği harcama limitlerine rağmen transfer yapmakta geri durmayan Fenerbahçe, birinci transfer ve tescil döneminde toplam 18 oyuncuyu kadrosuna kattı.

İki teknik direktör görev yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı 2020 yılında 2 teknik direktörle çalıştı, sarı-lacivertliler bu süreçte ayrıca bir antrenör ve bir teknik sorumlu yönetiminde de maçlara çıktı.

Geçen sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 1 Mart'ta deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen sürece kadar antrenör Zeki Murat Göle, sezonun kalan bölümünde ise teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde müsabakalara çıktı.

Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta ise futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.

Comolli gitti, Emre Belözoğlu geldi

Fenerbahçe'de 2020 yılında sportif direktörlük görevinde de koltuk değişimi yaşandı.

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 2018 Haziran'da sportif direktörlüğe getirilen Damien Comolli, 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın 16 Ocak'ta istifa etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç, 28 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında geçen sezon Fenerbahçe formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu'nun yeni sportif direktör olduğunu duyurdu.

Sahasındaki yenilmezlik serileri son buldu

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020 yılında olumsuz istatistikleriyle dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon 23 Şubat'ta konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin 22 Aralık 1999'dan bu yana ezeli rakibine karşı sahasında sürdürdüğü yenilmezlik serisi son buldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor, sarı-lacivertlileri yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, böylece siyah-beyazlı takıma önünde 17 Nisan 2005'ten sonra sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, ayrıca iç sahadaki üst üste mağlubiyetlerin ardından bir ilki daha yaşadı. Ülker Stadı'nda sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a, Beşiktaş'a ve Yeni Malatyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 müsabakadan mağlup ayrıldı.

2020 yılı resmi maç tablosu

Fenerbahçe'nin 2020'de çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:

 KULVAR   O   G   B   M   A   Y 
 Süper Lig   31  14   6   11   51   45 
 Türkiye Kupası   8   5  1   2  13   5
 TOPLAM   39  19  7  13  64  50
#Fenerbahçe #spor
Yorumlar (0)
15°
açık
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
İmsak 06:13
Güneş 07:40
Öğle 12:40
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12