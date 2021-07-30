Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, Galatasaray'ın transferine red verdi!

PSV maçlarında tel tel dökülen Christian Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperleri listeye eklenmeye başlayan Sarı Kırmızılı takımda gündeme gelen ilk ismin ise Bafode Diakite olduğu iddia edildi.

Fransa basınında yer alan haberde Galatasaray, Toulouse'un 20 yaşındaki stoperi Bafode Diakite için teklif yaptı.

COMOLLİ İZİN VERMEDİ

Fotomaç'ın haberine göre Toulouse Başkanı Damien Comolli, Galatasaray'ın teklifini reddetti. 20 yaşındaki futbolcunun büyük bir potansiyel taşıdığı ve şu anda satılmasının gündemde olmadığı belirtildi.