Fenerbahçe'nin gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
Transferde önceliği forvete veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu eski golcüsü Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi. Bonservisi Lazio'da olan Kosovalı golcünün tatil amaçlı olarak İstanbul'a geldiği belirtilse de transfer görüşmesi yapılacağı konuşuluyor. Vedat'ın İtalyan ekibinde devam etmesi beklenmiyor.
SPOR 29.07.2021, 13:26
Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi, dün gece İstanbul'a geldi. Ajansspor'un haberine göre Vedat, tatil için İstanbul'a gelse de bir transfer görüşmesi yapılacak.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Sarı-Lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A'da bekleneni veremedi. Vedat'ın tekrar kendini bulması için Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bir hayli kuvvetli görülüyor.
ACELE AYRILDI
Vedat Muriqi, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti. Bu gizlilik transfer iddialarını oldukça güçlendirdi.
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