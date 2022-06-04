Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli kulübün mali durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklarının 2021 konsolide bütçesiyle gelir giderlerini okudu.

Borç yaklaşık 6.2 milyar lira

Sonrasında kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon TL olduğunu açıkladı. Vodina, toplam borcun ise 2021 yılında 6 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon TL, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon TL olduğu açıklandı.