Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Chelsea'de kaldı
Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan yıldız golcü Oliver Giroud, Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesini bir yıl uzattı. 34 yaşındaki futbolcu, Maviler'in formasını giydiği 3,5 sezonda 32 gol atma başarısı gösterdi.
SPOR 04.06.2021, 23:19 04.06.2021, 23:25
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ATTIĞI GOL 3. OLMUŞTU
Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti. Fransız forvetin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.
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