Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Chelsea'de kaldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ATTIĞI GOL 3. OLMUŞTU

Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti. Fransız forvetin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.