Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı lacivertlilerin başına yeni sezonda yerli ve genç bir hoca geçiyor.
SPOR 29.07.2020, 11:19
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Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Uzun süredir Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımın başına geçeceği konuşulurken bu mesele bir türlü resmiyet kazanmamıştı.
Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'la karşılaşacak Alanyaspor'da genç teknik adamın anlaşmanın açığa çıkmasını istemediği belirtildi. Bu durumun takımına bir haksızlık olacağını düşünen Erol Bulut'un final maçı sonrasında Fenerbahçe'nin yolunu tutması bekleniyor.
Erol Bulut'un Alanya'daki ekibinden sadece iki ismin Fenerbahçe'ye geleceği ve sarı lacivertli yönetim ile Emre Belözoğlu'nun genç teknik adama uygun gördüğü isimleri antrenör ekibine dahil edeceği aktarıldı.
Fenerbahçe ikinci transferi bitirdi
- Öte yandan Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı bilinen Fenerbahçe'nin ikinci transferi ise Fatih Karagümrük'ten oldu. Sarı lacivertliler 1. ligde dikkat çeken bir oyun sergileyen Brahim Darri için 1 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
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