Fenerbahçe öldü öldü dirildi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Billong kendi kalesine kaydetti. Hatayspor'un tek golü 90. dakikada Boupendza'dan geldi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 48'e yükseltti ve liderliğe devam etti. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.