Fenerbahçe Olympiakos'a 3 golle mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe üst üste ataklar geliştirdi ancak skor anlamında bir sonuç alamadı.

6. dakikada sahneye çıkan Soares, kontra atakta topu ağlara gönderdi ve Olympiakos'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe devre arasına 1-0 geride gitti.

OLYMPIAKOS 3 PUANI ALDI

İkinci yarıda üst üste ataklar yapan sarı-lacivertliler rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

Ancak yine kontra atakta etkili gelen Olympiakos 62. dakikada Masouras ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci golden sonra iyice dağılan Fenerbahçe, yine Masouras'ın golüyle 3-0 geriye düştü.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Olympiakos bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.