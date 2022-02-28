Fenerbahçe Paşa'da moral buldu!
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maç çok hızlı başladı. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmaya tribünlerde ilgi azdı. Geçtiğimiz hafta için UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu maçı alarak taraftarlarını mutlu etmenin peşindeydi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşma 2-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
SPOR 28.02.2022, 22:07
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Fenerbahçe'nin büyük baskısıyla başlayan maçta Kasımpaşa'lı oyuncular savunma yaparak cevap verdi. 27'inci haftanın son maçı 2-1'lik Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
ZAJC'TAN HARİKA GOL
6'ıncı dakikada Rossi sol kanatta aldı topu, ceza alanındaki Zajc'ı gördü, Sloven oyuncu çaprazdan harika bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Sarı-Lacivertliler bu jeneriklik golle 1-0 öne geçti.
KASIMPAŞA İKİNCİ YARIDA CEVAP VERDİ
67'inci dakikada sol kanattan Mabil ortaladı, Muleka ceza alanında sert ve düzgün bir kafa vuruşuyla ağları sarstı ve skor 1-1'e geldi.
90+'DA GOL GELDİ!
Karşılaşmanın son dakikasında Szalai takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
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