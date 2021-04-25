Fenerbahçe seriye bağladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da devirip seriyi sürdürmek istedi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe fırtınası esti.Sarı lacivertliler, 15. dakikada Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Kasımpaşa Hajradinovic'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe 40. dakikada Attila Szalai'nin golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Fenerbahçe Enner Valencia'nın 45+1. dakikada attığı penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı başladı. Dakika 82'de Kasımpaşa Hadergjonaj'ın attığı golle farkı bire indirdi: 3-2. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.