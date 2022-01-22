Fenerbahçe, Sivasspor'la berabere kaldı

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’un konuğu oldu.

Düşük tempoda başlayan maçta tempo ilerleyen dakikalarda bir hayli arttı.

Maçın 18. Dakikasında sahneye çıkan Miha Zajc, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler devre arasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

SİVASSPOR GOLÜ FİRKİKTEN BULDU

İkinci yarıya etkili başlayan ekip Sivasspor’du. Anadolu ekibi Fenerbahçe karşısında tehlikeli pozisyonlar üretti.

Sivasspor ataklarının karşılığını 74. dakikada aldı. Bu dakikada topun başına geçen Henrique nefis bir frikik golüyle takımına beraberliği getiren golü attı.

Mücadelede başka gol olmadı ve iki takım da 1-1’lik beraberliğe razı oldu.

İlk 11'ler

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun