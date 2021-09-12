Fenerbahçe, Sivasspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırladı.

İlk yarıya baskılı başlayan iki takım da rakip kalede pozisyonlar buldu. 23. dakikada etkili gelen Fenerbahçe'de Osayi Samuel topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Sivasspor pozisyonlar bulsa da ilk yarının sonuna doğru bu pozisyonları değerlendiremedi. 40. dakikada penaltı kazanan kırmızı-beyazlılar, 44. dakikada Henrique'yle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

FENERBAHÇE İLK PUAN KAYBINI YAŞADI

İkinci yarıda da iki takım istekli bir performans gösterdi.

Ancak geliştirilen ataklar golle sonuçlanmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skorla Fenerbahçe puanını 10'a, Sivasspor ise 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe bu sezon kalesinde ilk defa gol gördü.