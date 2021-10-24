Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Geçen hafta Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste gelen yenilgilere ve zirveyle puan farkının açılmasına öfkelenen taraftarlar yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

"FORMAYI ÇIKARIP, BURADAN GİDİN"

Karşılaşmanın ardından tribünleri terk etmeyen Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Futbolculara da küfürlü tezahüratlarda bulunan taraftarlar, tribünlere giden oyunculara, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.