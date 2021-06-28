Fenerbahçe: Teknik direktörle anlaşmamıza rağmen süreç nihayete ermedi
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ""Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir." ifadeleri kullanıldı.
SPOR 28.06.2021, 19:28
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bugünü işaret ederek yeni teknik direktörü Pazartesi açıklayacağını duyurmuştu.
Ancak kulüpten bugün farklı bir açıklama geldi.
"SÜREÇ NİHAYETE ERMEDİ"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir.
"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"
Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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