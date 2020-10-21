Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Haftanın maçı olan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftalık dilimde Fenerbahçe 11, Trabzonspor ise 5 puan topladı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle: