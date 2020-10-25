Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3 golle yendi

Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.



Müsabakanın başında iki net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe karşısında Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken soyunma odasına bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.



İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada Marcel Tisserand ve 55. dakikada Valencia'nın attığı gollerle öne geçti: 2-1. Sarı-lacivertli ekip, oyuna ikinci yarıda giren Papiss Cisse'nin 72. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.





Fenerbahçe bu sonuçla puanını 14'e çıkardı. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.



Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.