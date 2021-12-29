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Fenerbahçe uzatmada turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

SPOR 29.12.2021, 23:52
Fenerbahçe uzatmada turladı

5. dakikada Enner Valencia'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

11. dakikada Nazım Sangare'den topu kapan Fatih Aktay'ın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defansa da çarpan top az farkla dışarıya çıktı.

13. dakikada ceza yayı üstünden Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ'ta kaldı.

23. dakikada Doğan Ateş'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda Max Meyer son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

28. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Anıl Atağ kornere çeldi.

41. dakikada Diego Rossi'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Alper Tursun'un ortasında ceza sahası içinde Doğukan Emeksiz'in vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında arka direkte Enner Valencia'nın röveşatasında meşin yuvarlak dışarıya gitti.

70. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

71. dakikada Enner Valencia'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Miha Zajc'ın vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

90+1. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Miha Zajc'ın kafa vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı çeldi.

93. dakikada Feyyaz Belen'in ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

94. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, kaleci Anıl Atağ'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

99. dakikada ceza sahası içi sol tarafında bulunan Filip Novak'ın pasında kale önünde topu alan Bright Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ülker
Hakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Bright Osayi-Samuel dk. 61), Marcel Tisserand, Attila Szalai, Muhammed Gümüşkaya (Filip Novak dk. 95), Max Meyer (Miha Zajc dk. 46), Miguel Crespo, Burak Kapacak (Mert Hakan Yandaş dk. 46), Dimitrios Pelkas (Serdar Dursun dk. 73), Diego Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 46), Enner Valencia
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha, Arda Okan Kurtulan
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan (İsmail Haktan Odabaşı dk. 76), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz (Mert Üner dk. 103), Celal Hanalp, Süleyman Olgun (Taha Can Velioğlu dk. 77), Alper Tursun, Doğan Ateş (Feyyaz Belen dk. 66), Doğukan Emeksiz (İlke Tankul dk. 88), Erhan Şentürk, Fatih Aktay (Cihan Özkara dk. 103)
Yedekler: Ahmet Daş, Mehmet Can Kocabaş, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Erkasap
Teknik Direktör: Cem Kavşak

Goller: Enner Valencia (dk. 94 pen.), Bright Osayi-Samuel (dk. 99) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Alper Tursun, Anıl Atağ (Afyonspor), Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

#Fenerbahçe #Ziraat Türkiye Kupası
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