Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grubu belli oldu!

Group D

Olympiacos

Frankfurt

Fenerbahçe

Antwerp

Group E

Lazio

Lokomotiv Moskva

Marseille

Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi.

Temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise D Grubu'nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylül'de başlayacak.