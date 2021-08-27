Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

Avrupa Ligi kura çekimi saat 13.00'te, Konferans Ligi kura çekimi ise 14.30'da başlayacak.

Türkiye'yi kurada Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasını geçerek gruplara katılmaya hak kazandılar.

Sivasspor ve Trabzonspor ise Konferans Ligi play-off turunda elenerek Avrupa defterini kapadılar.

UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar

Avrupa Ligi kurasında Fenerbahçe 3'üncü, Galatasaray ise 4'üncü torbada yer alıyor.

Fenerbahçe 1, 2 ve 4'üncü, Galatasaray ise 1, 2 ve 3'üncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

Format gereği aynı ülkenin takımları aynı grupta yer alamayacaklar.

1. TORBA 2. TORBA Lyon Celtic Napoli Eintracht Frankfurt Leverkusen Kızılyıldız Dinamo Zagreb Leicester City Lazio Rangers Olympiakos Lokomotiv Moskova Monaco Genk Braga PSV 3. TORBA 4. TORBA Marsilya Rapid Wien Ludogorets GALATASARAY West Ham United Legia Varşova Real Sociedad Midtjylland Real Betis Ferencvaros FENERBAHÇE Antwerp Spartak Moskova Sturm Graz Sparta Prag Brondby

Turnuva formatları

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.