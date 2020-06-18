Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçe'nin HES Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.



Kurul, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da çift sarı karttan ihraç edilen Adem Büyük'e "maçın hakemine yönelik hakaretten" 3 maç men cezası verdi.



PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"GALATASARAY A.Ş. sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, karar verilmiştir"



BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'A KARŞI YOK



Galatasaray'ın bu sezon Falcao ile birlikte en çok gol atan oyuncularından olan Adem Büyük, sarı - kırmızılıların oynayacağı Gaziantep FK, Başakşehir (d) ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.



OZAN TUFAN, ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY...



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile ilgili cezaları açıkladı.



Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verilirken, Trabzonspor maçında oynamayan oyuncu, Kasımpaşa maçıyla cezasını tamamlayacak.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'e olan sözleri nedeniyle ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün, Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Öte yandan Fenerbahçe'ye de 100 bin TL para cezası kesildi.



İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI...



"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına



karar verilmiştir."