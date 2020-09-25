Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde!

Fenerbahçe'de lisansları çıkan Samatta ve Sangare, Galatasaray derbisinde oynayabilecekler.

SPOR 25.09.2020, 20:58
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde!

Fenerbahçe, yeni transferler Nazım Sangare ve Mbwana Samatta'nın lisanslarını çıkardı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan transfer ettiği Nazım Sangare ve AstonVilla'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın lisanslarını çıkardı.

Samatta ve Sangare, Sarı-Lacivertli teknik ekibin görev vermesi halinde pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyebilecekler.

#Sangare #Samatta #Fenerbahçe #Derbi
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