Fenerbahçe'ye turu Valencia getirdi

Fenerbahçe'yi, UEFA Avrupa Ligi gruplarına taşıyan golleri, 11. 14. ile 52. dakikalarda Valencia, 90+2. dakikada genç oyuncusu Fatih Yiğit Şanlitürk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Matti Peltola attı.

Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski kaydetti.

Bolt Arena'da oynanan karşılamayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti.

Evinde oynadığı ilk müsabakayı Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle 1-0 kazanan sarı lacivertli ekip, rakibini eleyerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

İlk yarının önemli anları

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

GOL - 11. dakikada Helsinki savunmasının dışarı çıkmasını beklediği topa Nazım yetişip ortaya çevirdiği topla ceza alanında Valencia buluştu. İki rakibinden kurtarıp vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 14. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattaki Samuel ortadaki Valencia'yı gördü ceza yayının önünden köşeye sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

GOL - 27. dakikada sol kanattan gelişen Helsinki atağında uzun pasta ceza alanında topla buluşan Roope Riski sol çaprazdan vuruşunda farkı 1'e indirdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları

GOL - 52. dakikada Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Nazım'ın ceza alanına ortasını Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla ağlara gönderdi. 1-3

GOL - 87. dakikada sol kanattan gelişen Helsinki atağında Browne'ın ortasına ceza alanı içinde Riku Riski gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-3

GOL - 90+1. dakikada Tisserand'ın uzuna pasına hareketlenen Fatih ceza alanında topla buluştu rakibinden sıyrılıp dönüp vuruşunda topu ağlara gönderdi. 2-4

GOL - 90+4. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed'in ceza alanına yaptığı ortada Peltola'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-5

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko,Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)

Goller: Dk. 11, 14 ve 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hostikka, Dk. 90 Peltola (HJK Helsinki), Dk. 75 Arda Güler (Fenerbahçe)

Vitor Pereira: Altyapıdan gelen oyuncularımızla karakterli, güçlü ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Bolt Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pereira, genç futbolcuların "güçlü, kaliteli ve karakterli" olduğunu belirtti.

"Altyapıdan gelen oyuncularımızla karakterli, güçlü ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Altyapımıza dikkat çekmek ve tebrik etmek istiyorum. Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında. 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Deneyimli oyuncularımız da güçlü ve karakterliler, bunu sahaya yansıttılar."

Deneyimli teknik adam "Sahada koşan, mücadele eden, takım savunmasını iyi yapan bir Fenerbahçe var. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe final oynayabilir mi?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

"Pek çok sakatlık ve şansızlıkla mücadele ettik. Bugün de futbolcularımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Taktik ve sahada dizilişten daha önemlisi takım ruhu ve birlikte mücadele etmek. Zaten bunu yaptıktan sonra başarı da geliyor."

Pereira, çalışan ve iyi oynayan futbolcuya forma verdiğini vurguladı.

"Kafasında ideal 11'i olan bir teknik direktör değilim. Formayı hak eden tüm futbolculara şans vermeye çalışan biriyim. Gençler, genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz, onlara inanıyoruz. Gençler böyle çalışmaya devam ettikçe şans bulmaya da devam edecekler."

Portekizli çalıştırıcı, yıldız futbolcu Mesut Özil'i de övdü.

"Mesut'un oynadığı takımlarda forma giymek çok kolay bir iş değil. Buna rağmen Mesut'un kişiliği aynı. Onun gibi kariyer yapabilmek için güçlü, karakterli ve kaliteli olmak gerekir. Mesut da çok çalışarak gençlere deneyimini aktarmak istiyor."

Pareria, karşılaşmada "hat-trick" yapan Enner Valencia'yı da basın toplantısında tebrik etti.