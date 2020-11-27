Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi!

Mbwana Samatta'yla ilgili önceki gün yapılan açıklamada, Sivas Belediye maçında aldığı darbe sonucu sol diz iç yan bağlarında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiği belirtilmişti. Yapılan detaylı muayene sonucunda Tanzanyalı forvetin sahalara dönmesinin 4 haftayı bulacağı, bu sürenin 5 haftaya uzayabileceği kaydedildi.