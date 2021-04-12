Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

İlk yarıda Fenerbahçe baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 56. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Gaziantep FK'da Maxim 65. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle skora eşitliği getirdi: 1-1. Bu gole çabuk karşılık veren Fenerbahçe, 71. dakikada Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün 90+5. dakikada kaydettiği golle farkı açtı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 50 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Gazianetp FK ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.