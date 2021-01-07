Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyeti aldı ve zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe ile Alanyaspor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, 12. dakikada Sinan Gümüş'ün şık golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından iki takımda girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi. İlk yarı sarı-lacivertli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe'de 67. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi. Sarı-lacivertli ekip, 70. dakikada farkı Pelkas'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Çabuk toparlanan Alanyaspor, 81. dakikada Babacar'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Sinan siftah yaptı
Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golüne imza attı.
Sezon boyunca genelde kenarda kalan Sinan, oynadığı maçlarda ise daha önce gol sevinci yaşayamamıştı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Sinan, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Pelkas'ın skor katkısı sürdü
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde renklerine bağladığı Dimitris Pelkas, hücumda etkinliğini sürdürdü.
Son haftalarda gole yaptığı katkıyla dikkati çeken Pelkas, Aytemiz Alanyaspor maçında gol atmayı başardı.
Ligde daha önce verdiği gol paslarının yanı sıra 2 de golü bulunan Pelkas, 3. golünü Aytemiz Alanyaspor filelerine bıraktı.
Penaltı kaçtı
Fenerbahçe, maçın 67. dakikasına penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maçın 65. dakikasında Valencia'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına yine Valencia geçti.
Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Marafona topu çelmeyi başardı.
Valencia 75 dakika
Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçta 75 dakika kalabildi.
Milli takımda koronavirüse yakalanan ve daha sonra Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Valencia, son zamanlarda sakatlık problemleri yaşamıştı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Moubandje ile girdiği hava topu pozisyonunda hafif sakatlık yaşayan ve 23. dakikada kenara gelen Valencia, oyunda devam etmeyi başardı.
Valencia, 75. dakikada ise yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
Fenerbahçe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan Gümüş (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 75 Samatta)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 71 Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis (Dk. 61 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson (Dk. 71 Babacar), Bareiro
Goller: Dk. 12 Sinan Gümüş, Dk. 70 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 80 Babacar (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Erol Bulut (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Dk. 59 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde), Dk. 65 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)
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