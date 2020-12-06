Fenerbahçe zirveye ortak oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor 'u 2-0 mağlup etti ve zirveyle puanını eşitledi.
Denizlispor'la Fenerbahçe Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-0 kazandı.
İlk yarıya hücumda baskılı başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Cisse'nin golüyle öne geçti: 0-1. Sarı-lacivertli ekip, Gökhan Gönül'ün 41. dakikada kaydettiği gole farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Denizlispor'da Murawski'nin 55. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Altay gole izin vermedi. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23'e çıkardı ve bir maç eksiği olan lider Alanyaspor'la puanını eşitledi. Denizlispor ise 6 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta Yeni Malatayspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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