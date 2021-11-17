Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın yaptı.

KORONAVİRÜS İHLALİ

Madagaskar askerlerinin baskın yapma sebebinin, Tanzanya takımında koronavirüse yakalanan oyuncuların olması olarak açıkladı. Virüse yakalanan oyuncuların Aishi Manula, Mbwana Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

KAPININ ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

Tanzanya Futbol Federasyonu, askerlerin otele silahla girdiğini ve oyuncuların kapısının önünde beklediğini açıkladı. Oyuncuların koronavirüs testini tamamladıktan sonra ülkeden gidebilecekleri belirtildi.